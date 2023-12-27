В приграничных районах Курской области хотят создать ОЭЗ Старовойт: идет работа над созданием ОЭЗ в приграничных районах Курской области

Фото: rosavtodor.gov.ru

Роман Старовойт

Региональные и федеральные власти занимаются разработкой вопроса по созданию особой экономической зоны в приграничных районах Курской области, сообщил журналистам глава региона Роман Старовойт. Губернатор уточнил, что ОЭЗ прорабатывается по примеру Белгородской области, передает РИА Новости.

Мы прорабатываем сейчас эту возможность, делаем расчеты. Сейчас окончательного решения в этом плане нет. Надеемся, что всех мер поддержки, в том числе малому и среднему бизнесу приграничных районов, будет достаточно для того, чтобы восстановиться, — уточнил Старовойт.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в городе Шебекино Белгородской области нужно создать особую экономическую зону «хотя бы на три-пять лет». По его словам, там также нужно сохранить рабочие места. Это, добавил глава государства, будет способствовать восстановлению экономики в регионе после обстрелов ВСУ.

До этого Путин заявил, что российская экономика обладает большим запасом прочности, который увеличивается с годами. По словам президента, это стало возможным благодаря нескольким составляющим, среди которых высокая консолидация общества и общая устойчивость финансово-экономической системы государства. Также сыграло роль возрастание силовой составляющей, укрепление и развитие российской армии и силовых структур, рост промышленного производства. Все это привело к тому, что экономика России отыграла падение 2022 года, заключил Путин.