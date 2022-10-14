В правительство направили ходатайство об отсрочке для школьных учителей Замминистра просвещения Корнеев: в кабмин направлено ходатайство об отсрочке для школьных учителей в рамках мобилизации

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Минпросвещения России направило в кабмин ходатайство о предоставлении отсрочки для школьных учителей в рамках частичной мобилизации, заявил статс-секретарь — замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев. В разговоре с ТАСС он уточнил, что ведомство будет продвигать эту инициативу.

Соответствующее ходатайство мы направили в правительство, ждем решения правительства и будем всесторонне это продвигать, — отметил Корнеев.

Он добавил, что речь идет обо всех педагогических работниках, подпадающих под критерии частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что президентский Совет по правам человека готовит пакет предложений правительству РФ, который содержит введение военно-врачебных комиссий для оценки годности резервистов и «четкие критерии по брони» от мобилизации. Кроме того, правозащитники обращают внимание на проблемы с выплатами мобилизованным. По их словам, выплаты введены более чем в 20 регионах, тогда как в остальных субъектах РФ «ничего подобного нет», и это неравенство предлагается устранить.