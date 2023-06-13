В правительстве одобрили запрет на удаление когтей у кошек В кабмине поддержали законопроект о запрете операций животным без показаний

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Законопроект о запрете операций для животных без медицинских показаний нашел одобрение у правительственной комиссии по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости» со ссылкой на отзыв кабмина. Этот документ в том числе запрещает владельцам животных лишать своих питомцев когтей. Часто хозяева таким образом хотят защитить мебель в доме, которую кошки используют в качестве когтеточки.

Зоозащитники и ветеринары считают, что такие операции наносят серьезный вред здоровью животных. Из-за них у животных появляются постоянные боли в лапах, снижается ощущение равновесия, изменение походки, происходит ослабление мышц спины и лап. Обо всем этом говорится в пояснительной записке законопроекта.

При этом правительство сделало замечание, в котором предлагает установить, что к жестокому обращению не относятся операции, которые предотвратят появления нежелательного потомства у животных. Поправки планируют внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении в отдельные законодательные акты РФ».

Ранее в Госдуме предложили приравнять бойцовых собак к гражданскому оружию и обязать хозяев собак потенциально опасных пород получать лицензию. Согласно инициативе, будущие хозяева должны проходить обучающие курсы, а животным, помимо строгого воспитания, также необходимо предоставить специальный уход и комфортную среду существования.