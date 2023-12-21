В правительстве заинтересовались идеей пересадить чиновников на газ В Минэнерго поддержали предложение о госзакупках машин на газомоторном топливе

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь выступил с инициативой закупать для госслужащих отечественные автомобили на газомоторном топливе, идею одобрили в Минэнерго, сообщает «Парламентская газета». В ведомстве при этом уточнили, что долю таких закупок нужно устанавливать директивно, и только в тех регионах, где есть достаточно развитая газозаправочная сеть.

Газомоторное топливо в два раза дешевле, чем дизель или бензин. Средняя цена за один литр пропан-бутановой смеси сегодня составляет 27 рублей. <...> Также существуют недорогие технологии, позволяющие быстро и эффективно переоборудовать автомобили с двигателями внутреннего сгорания на газ, — говорится в депутатском обращении в правительство.

Основными аргументами в пользу такого решения Рябоконь назвал экономию государственных средств и заботу об окружающей среде. Использование газа снижает на 100% выбросы в атмосферу оксидов серы и низкодисперсных частиц, оксидов азота — на 70-80%, углекислого газа — на 20-30%.

Ранее Андрей Рябоконь заявил о необходимости запрета дистанционного оформления онлайн-кредитов. В целях защиты граждан от мошеннических действий политик предложил дополнить закон «О потребительском кредите» статьей о необходимости собственноручно подписывать кредитный договор.