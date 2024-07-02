В правительстве России выступили против наказания лишением гражданства Правительство не поддержало проект о лишении гражданства за тяжкие преступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о лишении гражданства за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления правительство России отказалось поддерживать, сообщает РИА Новости. Кабмин предложил доработать законопроект.

С учетом изложенного законопроект в представленной редакции нуждается в доработке, — сказано в документе.

В частности, в правительстве считают, что перечень преступлений слишком широкий. Это переводит институт прекращения гражданства страны в уголовно-правовую плоскость, то есть делает дополнительным наказанием.

Ранее парламентские инициативы, предусматривающие расширение оснований для прекращения гражданства России, не поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Помимо уклоняющихся от воинского учета и мобилизации мигрантов, Матвеев предлагал лишать паспорта РФ и лиц, совершивших убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и ряд других преступлений. Правкомиссия указала на наличие в действующем законодательстве исчерпывающего перечня оснований для лишения гражданства и расширение этого списка посчитала нецелесообразным.

МВД разработало новый законопроект, согласно которому лишенные российского гражданства лица смогут оставаться в стране от 15 до 90 дней. Сроки пребывания будут определяться в зависимости от ситуации.