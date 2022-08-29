В правительстве назвали ожидаемый уровень инфляции в 2022 году Вице-премьер Белоусов: ожидаемый уровень инфляции в 2022 году — 12–13%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По итогам 2022 года инфляция в России может составить 12–13%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. По его словам, этот прогноз оптимистичнее предыдущих. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12–13% с учетом тенденций, которые есть сегодня. Конечно, гораздо позитивнее и гораздо более оптимистично, чем мы ожидали еще два-три месяца назад, — сказал вице-премьер.

Он добавил, что предполагаемый уровень инфляции в России сопоставим с показателями в западных странах.

Ранее в Минэкономики спрогнозировали, что инфляция в 2022 году может составить 13,4%, а в 2023-м — 5,5%. В Центробанке предполагают, что по итогу текущего года уровень инфляции составит 12–15%. В 2023 году, согласно оптимистичному прогнозу, — 3,5–5,5%, а в случае реализации пессимистичного прогноза — 13–16%.

Финансовый аналитик Артем Звездин рассказал, что спасти сбережения от инфляции можно путем приобретения облигаций, недвижимости и иностранной валюты. При этом он предупредил, что для приобретения подобных активов необходимо знание финансового рынка.