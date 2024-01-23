В правительстве оценили механизм продажи валютной выручки экспортерами Правительство поддержало продление обязательной продажи валютной выручки

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Временное требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенное указом президента РФ Владимира Путина, показало свою эффективность, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, правительство будет предлагать продление соответствующих мер до конца 2024 года.

Согласно документу меры носят временный характер — сейчас требование установлено до 30 апреля 2024 года. С учетом текущих результатов действующие в соответствии с указом президента меры будут предлагаться к продлению — до конца 2024 года, — сказал он.

Белоусов ранее заявил, что продажа валютной выручки экспортерами дала результат. По его словам, этот механизм нашел признание у представителей бизнеса, а действует лишь для крупнейших компаний.

Вице-премьер напомнил, что механизм был разработан с целью фондировать импорт. По его словам, переход на расчеты в национальных валютах позволил нарастить его объемы, но треть всех сделок по-прежнему проводилась в долларах и евро.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина допустила, что доля чистых продаж валютной выручки экспортерами по итогам ноября может приблизиться к 100%. По данным регулятора, в октябре этот показатель составил 91%.