В правительстве оценили идею передачи конфискованных вещей в Минобороны РБК: правительство РФ поддержало идею передачи конфискованных вещей в Минобороны и МЧС

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает передачу конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях вещей для гуманитарных и оборонных целей в Минобороны или в МЧС, пишет РБК. Отмечается, что изменения предлагается внести в в ч. 4 ст. 32.4 КоАП. В настоящее время конфискованные вещи, согласно закону, подлежат уничтожению.

Правительство России поддержало законопроект о передаче на гуманитарные и оборонные цели конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях и полученных Росимуществом товаров легкой промышленности, — сказано в публикации.

Пресс-служба правительства сообщила изданию, что законопроект одобрен на заседании правкомиссии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.