В правительстве оценили идею лишать уклонистов гражданства «Ведомости»: кабмин не поддержал законопроект о лишении уклонистов гражданства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве России не поддержали законопроект, предусматривающий лишение приобретенного гражданства в случае уклонения от службы в Вооруженных силах РФ, сообщают «Ведомости». По данным издания, в своем отзыве кабмин упомянул, что наказание должно соответствовать проступку и административное правонарушение не может стать основанием для применения подобной меры.

При этом, как пишет издание, власти отметили, что систематическое уклонение от воинской службы, ответственность за которое предусмотренно Уголовным кодексом, уже является поводом для лишения гражданства. Таким образом, отсутствует необходимость дополнительного закрепления данной меры в виде нового закона.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что россияне, которые проигнорировали повестку в военкомат, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав. В ведомстве отметили, что новый регламент сдачи экзамена вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Он также предполагает увеличить суммы штрафных баллов с 5 до 7, при наборе которых кандидату в водители выставляется оценка «не сдал».

До этого стало известно, что на службу в Вооруженные силы России после проведенных в Подмосковье рейдов отправили свыше 350 человек, недавно получивших российское гражданство. По данным канала, силовики два месяца наведываются на склады и стройки в поисках тех, кто не встал на воинский учет.