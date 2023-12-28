В правительстве назвали сроки стабилизации цен на яйца в России Абрамченко: в России нет дефицита яиц, а цены стабилизируются после Нового года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита яиц, поскольку рынок полностью обеспечен этим продуктом, передает РИА Новости. Она уверенно заявила, что цены на яйца стабилизируются после новогодних праздников.

Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом, — подчеркнула Виктория Абрамченко.

В настоящее время наблюдается ажиотажный спрос, который по словам вице-премьера, аналогичен тому, что происходило во время пандемии с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом. Абрамченко объяснила сложившуюся ситуацию на рынке двумя факторами: значительный рост потребления на более чем 1,8 миллиарда яиц по статистическим данным и вспышки птичьего гриппа, что привело к снижению производства на 700 миллионов яиц.

Она отметила, что правительство уже приняло ряд мер для стабилизации рынка. В частности, достигнута договоренность с крупными производителями птицы и яиц об оперативном увеличении объемов производства. Министерство сельского хозяйства настроило механизмы поддержки производства. По прогнозам вице-премьера, благодаря этим мерам в следующем году производство яиц вырастет на 550 миллионов штук.

15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что профильные ведомства должны отслеживать и своевременно реагировать на необоснованный рост цен на продукты питания, тарифы ЖКХ и другие социально значимые товары и услуги. Он добавил, что при выявлении подобных случаев ведомства обязаны детально об этом доложить.