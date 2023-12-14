«В правильном направлении»: Путин о влиянии БРИКС на миропорядок Путин: БРИКС повлияет на миропорядок в правильном направлении

Фото: kremlin

Участники встречи лидеров БРИКС

БРИКС повлияет на миропорядок в правильном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии. По его словам, организация покажет, что в мире есть много стран, которые хотят жить по основополагающим документам, среди которых Устав ООН. Трансляцию прямой линии ведет сайт Кремля.

Повлияет в правильном направлении. Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим «неписаным правилам», а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав ООН, — отметил президент.

По словам президента, БРИКС также покажет, что существуют страны, которые не хотят что-то навязывать своим соседям. Для таких государств гораздо более важно создать условия для совместного эффективного развития, указал он.

Касательно миропорядка, основанного на «правилах», президент отметил, что не существует никаких правил. По его словам, они меняются каждый день в зависимости от текущей политической ситуации конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит.

На прямой линии президент также заявил, что Россию поддерживают люди по всему миру. По его словам, у РФ много сторонников, которые считают, что Москва принимает правильные решения и защищает свои национальные интересы.