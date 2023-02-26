В постпредстве России при ЕС указали на вред от новых санкций Постпредство России при ЕС: новые санкции ЕС повредят международной торговле

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Российское постпредство при ЕС отреагировало на введение Евросоюзом 10-го пакета санкций в отношении Москвы. Утвержденный Брюсселем запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию наносит вред не столько России, сколько международной торговле в целом, отмечается в комментарии, размещенном на сайте постпредства.

Впервые ЕС включил в санкционный «пакет» запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ. Это не что иное как попытка оказать давление на торговые связи третьих стран. Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, — подчеркивается в сообщении.

Также говорится, что введением запрета ЕС создает искусственные препятствия на пути оптимальных маршрутов доставки товаров, которые формировались годами.

Совет Евросоюза 25 февраля запретил транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения. Запрет в Брюсселе объяснили опасениями, что европейские санкции будут обходить. В постпредстве решение ЕС назвали нелегитимным.

Ранее стало известно, что ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России, в который включены Минобороны РФ и Служба внешней разведки. В перечне также оказалось предприятие «Росатомфлот», управляющее атомным ледокольным флотом РФ, медиагруппа «Россия сегодня», Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Всего ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.