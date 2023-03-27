В постпредстве оценили шансы на диалог с США по стратегической стабильности Постпредство РФ: нет предпосылок для диалога с США по стратегической стабильности

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Михаил Ульянов

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что не просматриваются предпосылки для возобновления диалога Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической стабильности. Об этом можно будет говорить, когда в США откажутся от враждебной политики по отношению к Москве, подчеркнул он в беседе с «Известиями»

Ульянов, говоря о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, заметил, что нужны условия для возобновления диалога Москвы и Вашингтона.

В условиях, когда США прямо ставят перед коллективным Западом задачу нанести «стратегическое поражение» нашей стране, «бизнес как всегда» в делах стратегической значимости совершенно невозможен, — считает дипломат.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США следовало раньше договариваться с Россией по проблеме вывода ими из зачета по договору о СНВ ряда стратегических носителей. Он добавил, что в настоящее время Вашингтону удобно представлять публике трактовки, согласно которым «Россия хлопнула дверью, когда можно было договориться». Однако договариваться, по мнению Рябкова, надо было раньше, «сейчас это уже невозможно».