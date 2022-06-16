В посольстве заявили о распространении США «фальшивок» о российской армии Посольство в США: в Вашингтоне игнорируют обстрелы Донецка украинскими националистами

Фото: Yang Chenglin/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Вашингтоне заявило, что в США не хотят замечать обстрелов жилых районов Донецка националистами Украины. При этом Вашингтон распространяет «фальшивки» о якобы применении российскими войсками кассетных боеприпасов против жителей Харькова, отмечается в сообщении дипмиссии в Telegram.

В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими «фальшивок» об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова и полное игнорирование бомбардировок украинскими националистами жилых районов Донецка при помощи западного вооружения, — отмечается в сообщении.

Дипломаты назвали ложью спекуляции на тему «преступлений» российских военнослужащих на Украине, указав, что россияне защищают от нацистов мирных граждан Донбасса. Зато США и многие страны Европы поддерживают боевиков, при этом пропагандируя человеконенавистнические идеи, добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин заявил: будут задействованы все необходимые дополнительные союзнические силы, в первую очередь из России, для противодействия участившимся обстрелам Донецка. По его словам, Киев использует запрещенные методы ведения войны.