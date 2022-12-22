В посольстве России заявили, что Байден и Зеленский не хотят мира Посол Антонов: визит Зеленского продемонстрировал неготовность Киева и Вашингтона к миру

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что визит в США украинского президента Владимира Зеленского показал, что ни он, ни Белый дом не желают мира и не готовы к нему. Дипломат отметил, что они нацелены на конфликт, сообщает РИА Новости.

Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы, — подчеркнул посол.

По мнению Антонова, и Украину, и США устраивает конфликт, гибель солдат и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». При этом дипломат назвал лживыми тезисы, появляющиеся в американских СМИ, о России, которая якобы не проявляет заинтересованность в достижении мира.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и США достигли уровня настоящего союза. По его словам, это объединение наполнено реальным содержанием и сформировалось за 300 дней.