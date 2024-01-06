В посольстве России рассказали, как США пытаются навредить оппонентам Посольство России: США пытаются обвинять оппонентов в нарушении прав верующих

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Посольство Российской Федерации в США

США путем обвинений в религиозной нетерпимости и нарушении прав верующих пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами и ищут повод для вмешательства в их внутренние дела, говорится в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне. В дипмиссии обратили внимание на заявление Госдепа о включении России в перечень «государств, вызывающих особую озабоченность» в плане соблюдения прав верующих.

Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к «грубым нарушениям» религиозных свобод граждан. <...> Таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, — говорится в сообщении.

В диппредставительстве при этом заявили, что США лицемерно игнорировали «ненавистническую риторику и бесчинства режима [украинского президента Владимира] Зеленского» в отношении Украинской православной церкви, когда происходили захваты храмов и гонения священников. В посольстве подчеркнули, что в России нет преследований людей по конфессиональному признаку.

До этого российское посольство обвинило Белый дом в продвижении лживой трактовки так называемого голодомора и назвало нелепыми попытки сравнить события 90-летней давности с российской спецоперацией на Украине. Комментарий диппредставительства стал ответом на заявление президента США Джо Байдена, назвавшего голод на Украине 1932–1933 годов результатом «бесчеловечной политики» Иосифа Сталина и советского режима.