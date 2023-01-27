В посольстве России отреагировали на новые антироссийские санкции США Посольство РФ в Вашингтоне: Москва успешно отражает попытки навязать чужую линию поведения

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Посольство России в США заявило, что Москва успешно противостоит попыткам навязать угодную Вашингтону линию поведения. Россия не раз проходила «проверку на прочность», отметили в дипмиссии, комментируя новые антироссийские санкции, сообщает РИА Новости.

Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения. «Проверки на прочность» нам не в новинку, — сообщили в дипмиссии.

Российские дипломаты напомнили, что постоянное расширение ограничительных мер, в первую очередь, приводит к страданиям зарубежных предпринимателей и коммерческих компаний, чьи возможности взаимовыгодно сотрудничать с партнерами из России только сужаются.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Раппопорта. По данным Минфина США, Харичев, возглавляющий управление по обеспечению деятельности Госсовета, и его заместитель Раппопорт причастны к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также к комплектованию созданных там российских органов власти.