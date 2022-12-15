В посольстве России осудили возможную отправку Украине ЗРК Patriot Посольство России назвало провокационной возможную отправку Киеву ЗРК Patriot

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Вашингтоне заявило, что отправка США в Киев ЗРК Patriot в случае, если она произойдет, стала бы очередным провокационным шагом. Он способен привести к непредсказуемым последствиям, отмечается в комментарии дипмиссии в Telegram.

В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям, — считают российские дипломаты.

По их мнению, даже без поставок в Киев ЗРК Patriot Вашингтон «все глубже втягивается в конфликт» на Украине. Тем самым наносится колоссальный урон отношениям России и США, а также создаются новые риски для глобальной безопасности, подчеркнули в посольстве.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны США, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России с НАТО. Сенатор считает, что Белый дом «ставит мир на грань третьей мировой войны». Он подчеркнул, что Москву этим не запугать.