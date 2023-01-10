В посольстве России объяснили выход страны из антикоррупционной конвенции Посольство РФ: Москва вышла из антикоррупционной конвенции из-за действий Совета Европы

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Действия Совета Европы стали причиной, по которой Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом заявила Группа по делам СЕ при посольстве РФ во Франции. Там отметили, что Москва не станет продолжать участвовать в работе органов совета, если права представителей РФ будут ограничены.

Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы, — говорится в заявлении.

Там также добавили, что Москва может денонсировать ряд других соглашений.

Президент Владимир Путин 9 января внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительных материалах отмечалось, что ранее комитет министров Совета Европы решил прекратить полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. В силу неприемлемости для Москвы таких условий предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО.

В сентябре Россия вышла из Конвенции о защите прав человека. Тогда же РФ окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Суд больше не будет принимать новые жалобы против России, но продолжит рассматривать заявления, поданные до 16 сентября 2022 года.