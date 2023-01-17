В посольстве России отреагировали на запрет флага на Australian Open В посольстве РФ назвали запрет флага России на Australian Open политизацией спорта

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Посольство России в Австралии осудило в своем Telegram-канале решение о запрете флагов РФ и Белоруссии на трибунах Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). В российской дипмиссии отметили, что это решение усугубило дискриминацию российских теннисистов и представляет собой недопустимую политизацию спорта.

Решение о запрете вывешивания флагов России и Белоруссии в рамках чемпионата Austrialian Open — очередной пример недопустимой политизации спорта, — говорится в сообщении.

Ранее на теннисном Открытом чемпионате Австралии ввели запрет на использование на трибунах российского флага. Сообщается, что организаторы приняли такое решение из-за жалоб украинских зрителей, хотя изначально никаких ограничений для болельщиков не было.

Жалоба на российский флаг поступила от нескольких зрителей по ходу матча первого круга между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой. В числе тех, кто обратился к организаторам с жалобой, оказался посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Ранее он выступал с требованием не допускать россиян до турнира, однако организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из России.