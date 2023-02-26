В посольстве РФ рассказали, как немцы оценили провокацию с танком в Берлине Посольство РФ в Германии: провокация с танком в Берлине не нашла понимания у немцев

Фото: t.me/vityzeva

Посольство РФ в Германии заявило, что провокация с установкой у здания российской миссии в Берлине подбитого танка не встретила понимания и поддержки у немецких граждан. Прошедшая в городе акция показала, что они выступают за мирное решение украинского конфликта, говорится в комментарии дипмиссии.

Тысячи демонстрантов 25 февраля покрыли подбитый в ходе спецоперации российский танк цветами.

Провокация с установкой у стен посольства России в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан, — подчеркивается в сообщении.

Участники акции выступили против отправки в Киев немецкого оружия и техники, а также против антироссийских санкций. Посольство выразило демонстрантам благодарность.

Ранее сообщалось, что жители Берлина приносили цветы к российскому танку Т-72, доставленному с Украины. Он установлен напротив посольства РФ в районе Митте на Унтер-дер-Линден, сообщила журналист Юлия Витязева. Она отметила, что в местных социальных сетях пользователи предположили, что акция пошла не по плану и цветы принесли бывшие советские и российские граждане.