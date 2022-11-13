В посольстве РФ посмеялись над статьей о пошиве одежды для ВС России в КНДР

Фото: Дмитрий Ахмадуллин/ТАСС

Российские дипломаты посмеялись над сообщениями о том, что зимнюю форму для ВС России шьют в Северной Корее. Сотрудники посольства РФ в Пхеньяне посоветовали автору подобных «баек» попробовать себя в роли писателя-фантаста. В дипломатическом ведомстве заверили, что Москва не закупает боеприпасы, амуницию и снаряжение у КНДР.

Мы в посольстве долго смеялись над этой фейковой информацией о поставках сырья в КНДР для производства зимней формы для российских солдат в Украине. Советуем автору этого рассказа попробовать себя в роли писателя-фантаста. Никакие военные боеприпасы, обмундирование или любые другие предметы не закупаются и не планируются к закупке Россией у КНДР, — сказано в сообщении посольства РФ в Пхеньяне.

Radio Free Asia ранее распространило информацию о том, что в КНДР якобы идет производство зимней униформы и других предметов одежды из российского сырья для Вооруженных сил РФ на Украине.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал равномерно распределять деньги на амуницию мобилизованных среди регионов. В ходе встречи с общественниками в Томске он указал на проблему, при которой власти богатых регионов выделяют много денег на экипировку призывников, а бедных — почти ничего.

До этого президент России Владимир Путин призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. В ходе совещания с членами координационного совета при правительстве РФ он добавил, что военная амуниция должна быть удобной, эффективной и современной. Глава государства указал, что по каждому направлению российским властям нужно определить четкий план работы, исходя из «реальной ситуации».