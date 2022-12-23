США предупредили о провале попыток подорвать развитие России Дипломат Леденев: попытки США подорвать санкциями развитие России обречены на провал

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Советник-посланник в Вашингтоне Андрей Леденев заявил, что попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на провал. По его словам, они не только ведут к деградации отношений между Москвой и Вашингтоном, но и несут негативные последствия для третьих стран, сообщает РИА Новости.

Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того — приводят к серьезным негативным последствиям для третьих стран, — подчеркнул дипломат.

Леденев указал на несостоятельность объяснений США по поводу новых санкций, введенных 22 декабря в отношении российских организаций, связанных с судостроением и мореходством. В Вашингтоне уверяют, что эти меры поспособствуют безопасности мореходства на Черном море и послужат расширению поставок украинского зерна на мировые рынки, но не объясняют, каким образом, добавил дипломат.

Он также выразил уверенность, что новые санкции не соответствуют интересам исследовательских кругов США, о чем говорят даже американские ученые.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США намерены и дальше проводить консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях. При этом он отметил, что прогресс по итогу работы в Стамбуле был минимален и касался по большей части второстепенных вопросов.