В посольстве объяснили, почему РФ не позвали на памятную церемонию в ФРГ Посольство России в ФРГ сообщило об эрозии послевоенного примирения в Германии

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Заявления властей Германии о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников нацистских концлагерей способствуют эрозии процесса примирения между россиянами и немцами, которое произошло в послевоенный период, сообщили в посольстве РФ в Германии. По словам дипломатом, позиция Берлина вызывает глубокое разочарование и сожаление, поскольку полностью игнорирует исторический контекст.

Данная позиция вызывает глубокое сожаление и разочарование. Продиктованная соображениями текущей политической конъюнктуры, она полностью игнорирует исторический контекст, идет вразрез с германской культурой памяти, способствует эрозии процесса послевоенного примирения между россиянами и немцами, не соответствует духу успешного многолетнего сотрудничества наших стран в военно-мемориальной сфере, — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в посольстве, российские дипломаты в любом случае почтут память советских военных, которые внесли решающий вклад в освобождение Европы и целого мира от нацизма. Отмечается, что некоторые запланированные мероприятия уже реализованы.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что именно нацистская Германия создавала концлагеря и уничтожала там людей, а советская армия освобождала узников. По его словам, призыв Берлина не приглашать российскую сторону на памятные мероприятия говорит о том, что там царит пронацистский режим. Как отметил сенатор, в Украине Германия видит единомышленника.