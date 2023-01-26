В помещении Госдумы предложили обустроить часовню Депутат Госдумы Певцов предложил обустроить в Госдуме православную часовню в честь снесенного храма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Обустроить в помещении Госдумы православную часовню предложил депутат Госдумы Дмитрий Певцов, передает «Подъем». По словам представителя актера, таким образом он захотел почтить память стоявшего на месте здания на Охотном ряду храма Параскевы Пятницы, снесенного в 30-е годы.

Будем обращаться в Аппарат (Госдумы - NEWS.ru) с этой инициативой. Пока сроков нет, — сообщила пресс-секретарь Певцова Ирина Панкова.

Здание Госдумы с 1994 года расположено на Охотном Ряду. Оно было построено в 1935 год по проекту архитектора Аркадия Лангмана. Ради его возведения на этом месте были снесены отреставрированные палаты Голицыных XVII века и церковь Параскевы Пятницы.

5 ноября патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии — Князе-Владимирскую церковь в Балашихе. После совершения обряда патриарх начал служить в храме божественную литургию. Он прочитал молитву о здравии военнослужащих.

В конце 2016-го состоялась закладка первого камня, а летом 2020 года — первая литургия. Известно, что церковь может вместить около 500 прихожан. Храмовый комплекс состоит из приходского дома, воскресной школы и зала для мероприятий. Его возвели рядом с военным городком для военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Росгвардии.