В Подмосковье прошли учения с привлечением ЗРК С-300

Фото: Павел Львов/РИА Новости

В Московской области прошли учения по отражению воздушных атак на важные военные и административные объекты с привлечением зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщается на сайте Минобороны России. В ходе учений военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи.

В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты, — говорится сообщении.

По сведениям ведомства, всего в учениях приняло участие 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее военкор, член Совета по правам человека Александр Коц отреагировал на публикацию российскими Telegram-каналами видеокадров, на которых, предположительно, происходит установка систем ПВО в Москве, выразив мнение, что это является «положительным сигналом». Он указал, что власти «осознают все риски» и готовятся к ним заранее.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о размещении зенитно-ракетного комплекса на крыше здания Минобороны и подчеркнул, что за всей информацией следует обращаться в военное ведомство, которое несет ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. Минобороны РФ не комментировало опубликованные фото и видео.