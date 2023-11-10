В Подмосковье пообещали помочь восстановить мост через Пахру Министр Гержик: Подмосковье поможет восстановить мост через реку Пахру

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Подмосковье поможет восстановить обрушившийся через реку Пахру на участке Дубровицы — Щапово мост вместе с дорогой, пообещал зампред правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. В разговоре с «360» он напомнил, что автомобильный мост был передан на обслуживание Москвы в 2013 году, когда изменились границы между субъектами.

Понимая, что этот мост очень важен для жителей, мы поможем его восстановлению, к которому уже приступили. Сделаем все в кратчайшие сроки. Специалисты находятся на месте, обследуют конструкции, очень надеемся, что приведение в порядок займет непродолжительное количество времени, — уточнил министр.

Гержик добавил, что при обрушении моста пострадала женщина, она была госпитализирована. Ее жизнь находится вне опасности, а для контроля ситуации в больницу приехали представители власти, заключил министр.

В деревне Кутьино около подмосковного Подольска 10 ноября произошло обрушение моста. В момент происшествия по мосту ехал автомобиль, который упал вместе с пролетом. Позже стало известно, что в результате обрушения пострадала 60-летняя сотрудница института военной истории, которая находилась за рулем автомобиля.

Управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты продолжают устанавливать обстоятельства ЧП.