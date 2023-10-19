В партии Прилепина ответили на слухи о его уходе Депутат Кузнецов: Прилепин не собирается уходить из партии «За правду»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель, военкор и общественно-политический деятель Захар Прилепин не планирует уходить из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», заявил в своем Telegram-канале его однопартиец, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Так он прокомментировал информацию об уходе Прилепина с должности сопредседателя фракции и слухи о его планах баллотироваться в Госдуму в 2026 году.

«Вопрос: уход Захара Прилепина из «Справедливой России» может стать из временного окончательным? Ответ: никуда не уходит и не собирается», — написал Кузнецов.

Ранее Прилепин в интервью Daily Storm признался, что временно остановил свои полномочия в должности сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», поскольку является военнослужащим. После этого Telegram-канал «Тайная канцелярия» со ссылкой на инсайдеров сообщил, что это связано с его планами баллотироваться в депутаты Госдумы в 2026 году.

До этого сообщалось, что гражданин России и Украины Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, не стал протестовать против пребывания в СИЗО. Отмечается, что его защита даже не попросила суд отклонить запрос следствия о продлении срока ареста.