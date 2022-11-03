В парламенте Крыма рассказали о специальном помещении к приезду Зеленского Глава крымского парламента пообещал Зеленскому в Крыму особое помещение и услуги нарколога

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Крыму «с нетерпением» ждут приезда президента Украины Владимира Зеленского и обеспечат ему специальное помещение с трёхразовым питанием и услугами нарколога, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, Зеленский должен приехать на полуостров, не дожидаясь лета, чтобы ответить за все свои «преступления» по закону и справедливости и избавить свой народ «от дальнейших мучений».

Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждeм его приезда. Специальное помещение и трёхразовое питание обеспечим. <...> отопление, электричество и воду гарантируем, а также услуги нарколога. Многие оставшиеся в Киеве еще завидовать будут, — сказал Константинов.

Ранее украинский президент сообщил в интервью чешскому телевидению о намерении поехать в Крым и увидеть море, «когда будет тепло». В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заверил, что у украинского лидера может появиться такая возможность, но только «из окна автозака для перевозки военных преступников».

До этого Шеремет обратился к президенту Украины с призывом задуматься о бегстве из страны. Политик считает, что в ближайшие месяцы в мире может серьезно измениться соотношение политических сил, из-за чего власть в Киеве окажется не нужной Западу.