В отношении матери сбитых мусоровозом в Подмосковье девочек возбудили дело Прокуратура Подмосковья возбудила уголовное дело против матери сбитых мусоровозом девочек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело об оставлении в опасности в отношении матери девочек, сбитых мусоровозом в Истре 1 сентября, сообщается на сайте надзорного ведомства. По его данным, дети переходили дорогу вне пешеходного перехода и в момент аварии находились без сопровождения взрослых.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль, — сказано в сообщении.

Трагедия произошла 1 сентября около 08:40 мск на улице Ленина в Истре. Водитель мусоровоза сбил девочек 2017 и 2019 годов рождения. Одна из них скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями и 2 сентября выписали из больницы. В Минздраве пояснили, что родственники оформили отказ от ее дальнейшей госпитализации.

Водителю мусоровоза избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили управлять автомобилем и иными транспортными средствами. Между тем жители Московской области попросили освободить водителя от уголовной ответственности, отметив в электронной петиции, что он не мог увидеть девочек, переходивших дорогу в неположенном месте. Составители петиции считают, что вина за аварию полностью лежит на родителях девочек.