В ОП РФ сообщили о ликвидации диверсантов ВСУ в Николаевской области Член ОП РФ Малькевич сообщил о ликвидации диверсантов ВСУ в Николаевской области

Фото: МО РФ

Группа диверсантов морского центра спецопераций Вооруженных сил Украины была уничтожена при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области, сообщил в Telegram-канале член Общественной палаты Александр Малькевич. По его словам, в результате было ликвидировано около 20 вражеских военных, а также четыре плавательных средства.

Сегодня при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области была уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих, — сообщил Малькевич.

Кроме того, он подчеркнул, что во время артиллерийского удара были подавлены средства огневой поддержки ВСУ в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Ранее активист подполья сообщил, что казармы вооруженных сил Украины, оборудованные в одной из гимназий Николаева, были поражены ракетным ударом. По его словам, 1 ноября в результате атаки противник понес потери личного состава.