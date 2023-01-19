В ОП оценили идею Пригожина закрыть YouTube Член ОП Малькевич поддержал идею Пригожина закрыть YouTube

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич поддержал идею основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина закрыть видеохостинг и наказать тех, кто им активно пользуется. По его словам, которые передает «ПолитЭксперт», YouTube должен быть «поставлен в стойло». Специалист полагает, что развитию России мешает также сервис Wikipedia из-за «работы деструктивного характера».

Мы давно и много говорим о том, что YouTube должен быть что называется поставлен в стойло. Очевидно, что пользователям должна быть предложена удобная безопасная качественная альтернатива. По сути, сейчас есть две реальные глобальные информационные угрозы для развития нашей страны — это YouTube сервиса Google и Wikipedia, которые проводят работу деструктивного характера, — отметил Малькевич.

Журналист подчеркнул, что развитие альтернативной платформы Rutube забуксовало. По его словам, видеохостинг не может заменить россиянам YouTube из-за сильного технологического отставания, но для решения этого вопроса нужна политическая воля. Государство могло бы вложиться в качественные разумные образовательные альтернативы, пояснил эксперт.

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина ранее сообщила, что в ближайшее время в России будет закрыт сервис YouTube, а его пользователей ждет наказание. По мнению бизнесмена, несмотря на то что примерно 40% контента на YouTube политизировано и направлено против России, его закрытию препятствует огромное количество людей в администрации президента. Предприниматель назвал выступающих против закрытия YouTube предателями своего народа и своей страны, которые живут, отдыхают и воспитывают детей за границей, а также активно слушают проукраинские YouTube-каналы.