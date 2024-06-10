В ООН передали основания для проведения трибунала над Киевом Сенатор Святенко сообщила о передаче ООН доклада о военных преступлениях Киева

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Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко на заседании комиссии Госдумы по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима заявила, что российская сторона передала ООН доклад о военных преступлениях Украины. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в документе представлен список детей, погибших и пострадавших при обстрелах ВСУ.

В конце мая Министерством иностранных дел в ООН переданы списки российских детей, которые погибли от обстрелов снарядами НАТО с 2014 года, — отметила Святенко.

Сенатор подчеркнула, что в Международный день защиты детей в этом году в Запорожской области в результате удара ВСУ погибла 13-летняя девочка, а после атаки в Луганске пострадали двое детей в возрасте восьми и 16 лет. Кроме того, при обстреле села Садовое в Херсонской области погибли 22 мирных жителя, в том числе один ребенок.

Эта часть нашего доклада остается открытой до момента, когда будет положен конец преступлениям и преступники, засевшие в украинской власти, а также преступники, накачивающие эту банду оружием, будут наказаны. Уверена, что в будущем всех их ждет трибунал, на котором в качестве свидетельства преступлений будет в том числе представлен и наш с вами выработанный доклад, — сказала Святенко.

Сенатор также добавила, что в Совете Федерации работают сенаторы от новых регионов. Святенко уточнила, что они будут продолжать фиксировать преступления со стороны Украины и помогать пострадавшим семьям и детям в рамках российского законодательства.

Ранее посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинская сторона за время боевых действий вывезла из ЛНР и ДНР минимум 23 тысячи детей. По словам дипломата, на сегодняшний день об их судьбе ничего не известно. При этом данные о детях, эвакуированных в Россию, понятны и прозрачны, добавил он.