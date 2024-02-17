В ООН отреагировали на выступление Юлии Навальной в Мюнхене Полянский назвал «роялем в кустах» участие Навальной на конференции в Мюнхене

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Юлия Навальная

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал участие Юлии Навальной в Мюнхенской конференции по безопасности в день смерти ее мужа выражением «рояль в кустах», передает РИА Новости. По словам дипломата, ему трудно поверить в такие совпадения.

В русском языке для таких ситуаций есть выражение «рояль в кустах». Это когда человек хочет произвести впечатление на другого человека и, гуляя с ним в парке, «случайно» находит спрятанное в кустах пианино и вызывается поиграть, — заявил Полянский.

По словам Полянского, каждый «здравомыслящий и непредвзятый» человек понимает, что за месяц до президентских выборов в России смерть Навального — это последнее, что может понадобиться власти. Ранее директор американского Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс также счел «удивительным совпадением», что жена оппозиционера выступила с трибуны в Мюнхене аккурат «в нужный момент», вскоре после того, как стало известно о смерти Алексея Навального в колонии.

16 февраля Навальная заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что российские власти будут нести ответственность за то, «что они сделали со страной, ее семьей и ее мужем». Она также заявила, что пока не знает, можно ли доверять официальной информации о кончине ее супруга в ИК-3 на Ямале.