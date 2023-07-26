В ООН не предоставили России данные о расследовании событий в Буче Постпред в ООН Гатилов: УВКП не предоставило России данные расследования по Буче

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Управления верховного комиссара по правам человека ООН Фолькер Турк не предоставил России данные разбирательства произошедшего в Буче, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при ООН в Женеве Геннадия Натилова. Тур утверждает, что только штаб-квартира ООН в Нью-Йорке может принять решение о публикации этой информации.

Буквально вчера я получил запоздалый ответ г-на Тюрка на просьбу от 18 мая сего года предоставить конкретные данные разбирательства произошедшего в городе Буча. На это верховный комиссар стыдливо сказал, что обнародование подобной информации и оценок находится в компетенции штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, — сказал дипломат.

Гатилов обвинил ООН в том, что организация обслуживает интересы западных доноров, а также игнорирует нарушения украинских военных в ходе боевых действий. Отказ предоставить данные о расследовании дела о события в Буче он охарактеризовал как нежелание предоставлять объективную картину произошедшего.

В апреле депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил украинское правительство в том, что оно намеренно не восстанавливает город Буча за счет бюджетных средств, стремясь сохранить «образ страдания» для Запада с целью облегчения запроса о помощи. Дубинский заявил, что визиты иностранных гостей в Бучу и Ирпень и их речи выглядят «очень красиво».