Под Одессой уничтожена станция космической связи правительства Украины Минобороны России: в Одесской области уничтожена станция космической связи правительства Украины

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В районе села Палиевка Одесской области ВС РФ уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины, говорится в сообщении представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Также отмечается, что в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины, — заявил Конашенков.

Помимо этого, по словам представителя ведомства, в ДНР уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 американского производства.

В Минобороны РФ дополнительно сообщили, что российские военные пресекли попытки армии Украины прорвать российскую оборону в Херсонской области. Отмечается, что были поражены две артиллерийские батареи ВСУ и взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Также стало известно, что российские военные смогли взять под контроль населенный пункт Горобьевка в Харьковской области Украины. Там же были поражены бойцы первой спецбригады ВСУ. Точное их количество не называется.

В сентябре ведомство показывало кадры боевой работы специалистов подразделений войск связи. Военные связисты в ходе спецоперации на Украине обеспечивают командование подразделений всеми видами связи, поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками.