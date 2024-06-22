В новых регионах ввели мораторий на взыскание долгов с госпредприятий Путин подписал закон о моратории на взыскание долгов с предприятий в новых регионах

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин узаконил мораторий на принудительное взыскание с государственных и муниципальных предприятий новых регионов долгов. Глава государства подписал соответствующий документ, опубликованный на портале правовых актов. Речь идет о долгах, которые возникли до принятия субъектов в состав РФ.

Действие закона распространяется на решения судов и других госорганов ДНР и ЛНР, а также Украины. Мораторий на взыскание долгов действует также в отношении Запорожской и Херсонской областей. Действовать запрет будет до 1 января 2026 года.

По закону принудительному исполнению не подлежат обязательства по кредитам перед банками и другими юрлицами, которые могут выдавать кредиты, зарегистрированными на Украине. Однако есть исключения, которые касаются обязательств по возмещению ущерба здоровью, компенсации морального вреда, оплате труда сотрудников, выплате выходных пособий и вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности.

Обременения прав на недвижимость, включая ипотеку, могут прекратиться в соответствии с нормативными правовыми актами ЛДНР, Запорожья и Херсонской области. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Путин подписал закон, который предусматривает ряд налоговых льгот для участников свободных экономических зон в новых регионах. Для них снизили ставки по акцизам, налоги на прибыль организаций и добычу полезных ископаемых.