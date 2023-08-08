В новых регионах России начали строить коммерческое жилье Хуснуллин: первые многоквартирные дома начали строить в новых регионах

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Строительство коммерческого жилья началось в новых регионах России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам политика, возводятся первые восемь домов, передает пресс-служба Кремля.

У нас стало строиться коммерческое жилье на новых территориях. Сто километров до линии соприкосновения, а люди уже строят жилье <...>. Первых у нас восемь домов уже в работе. Один дом уже до третьего этажа достроен. Два месяца назад зашел застройщик, — сказал Хуснуллин.

19 июля врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что коммерческие застройщики готовы работу в населенных пунктах ДНР, где относительно безопасно. По его словам, даны первые площадки под строительство.

Также сегодня, 8 августа, Владимир Путин поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ускорить решение вопросов, связанных с доступностью деревянного домостроительства. Изменения в законодательство должны были быть внесены еще 1 июня 2023 года. Глава Минстроя Ирек Файзуллин доложил президенту о ходе эксперимента по постройке многоэтажных домов из дерева. По его словам, российские специалисты могут строить деревянные дома высотой в четыре этажа.