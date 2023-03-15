«В низшей точке»: Песков описал двусторонние отношения России и США Песков: двусторонние отношения России и США находятся в плачевном состоянии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Отношения РФ и США находятся в низшей точке, но при этом Россия никогда не отказывается от конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами.

Что касается двусторонних отношений, они находятся в низшей точке, в весьма плачевном состоянии. Каждая из стран будет отстаивать интересы в диалоге. Но Россия не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас, — заявил Песков.

Так Песков прокомментировал ситуацию с американским беспилотником, обнаруженным над Черным морем. Представитель Кремля заявил, что не может ничего добавить к заявлениям Минобороны.

Днем ранее Песков заявлял, что общение Москвы с Вашингтоном поддерживается на уровне технических контактов. При этом в Кремле не исключили участия президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. Однако окончательное решение пока не принято.