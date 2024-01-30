Нижний Новгород станет площадкой для крупной международной встречи Рябков: в июне состоится встреча глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Флажки стран БРИКС

Встреча министров иностранных дел БРИКС состоится в июне в Нижнем Новгороде, заявил замглавы МИД России, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков. В 2024 году Россия председательствует в организации, передает ТАСС.

Заседание министров иностранных дел [БРИКС] пройдет в июне 2024 года в Нижнем Новгороде, — сообщил замглавы российского ведомства.

Как напомнил Рябков, в рамках председательства в текущем году планируется более 200 мероприятий в десятках российских городов. По его словам, главное из них — это XVI саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.

Президент Аргентины Хавьер Милей в конце 2023 года отклонил приглашение о вступлении страны в БРИКС. Он направил официальный отказ российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, а также другим лидерам содружества. В письме аргентинский лидер указал, что не считает участие страны в содружестве уместным в настоящий момент.

Ранее отказ Аргентины вступать в БРИКС прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что позиция Буэнос-Айреса может измениться. По его словам, правительство президента Хавьера Милея может с «большим основанием» определиться с отношением к организации. Однако, объяснил Лавров, сначала аргентинским властям необходимо «освоиться».