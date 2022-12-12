В Нижнекамске загорелся цех по производству каучука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 12 декабря, в Нижнекамске в цехе по выделению каучука компании «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от представителей ГУ МЧС РФ по Татарстану. Отмечается, что после возгорания из цеха смогли самостоятельно выбраться 72 человека. Никто не пострадал.

В 14:38 поступило сообщение о пожаре в здании цеха по выделению каучуков в промышленной зоне Нижнекамска. Силы Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к месту. Площадь пожара устанавливается, — рассказали в ведомстве.

Автоматические системы пожаротушения после возгорания сработали автоматически, рассказал представитель компании. Ликвидация огня продолжается, пожарные уже смогли локализовать возгорание.

Источник подчеркнул, что жизни и здоровью сотрудников ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме. Начато внутреннее расследование, цель которого заключается в выяснении причин случившегося.

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