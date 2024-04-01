В небе над российским регионом сбили 17 «Вампиров» МО РФ: средства ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области, применив реактивную систему залпового огня Vampire, сообщило Министерство обороны России. Средства противовоздушной обороны успешно отразили нападение. По данным ведомства, всего в небе над регионом было уничтожено 17 снарядов.

Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 17 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, — заявили в МО РФ.

Ранее Минобороны России сообщило о еще одной атаке украинских войск на Белгородскую область. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили в небе над регионом два вражеских беспилотника.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Донецка. В общей сложности по городу было выпущено семь снарядов «натовского» калибра.

Также ранее Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать территорию Ярославской области. Тогда средства ПВО сбили три украинских беспилотника.