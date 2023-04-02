В МВД РФ подтвердили гибель военкора Татарского при взрыве в Петербурге

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Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной

В МВД РФ подтвердили гибель военкора Владлена Татарского при взрыве в кафе Санкт-Петербурга. В Telegram-канале ведомства также отметили, что еще 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники.

2 апреля 2023 года в 18:13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25, произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский, — указано в сообщении.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля, первым о нем сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Позже РИА Новости сообщило, что в результате взрыва Татарский скончался. По данным Telegram-канала «112», один человек погиб, 16 посетителей пострадали. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Telegram-канал Mash сообщал, что бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому. Сообщается, что Татарский планировал провести в петербургском кафе встречу о том, как вести репортажи из горячих точек, «находясь под градом пуль».

Как утверждают авторы Telegram-канала «Фонтанка», раньше кафе принадлежало бизнесмену, связанному с ЧВК «Вагнер», Евгению Пригожину. Сейчас там на постоянной основе собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».