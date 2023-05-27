В МВД рассказали о росте числа киберпреступлений в России Глава МВД Колокольцев: в России продолжает расти число киберпреступлений

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В России продолжает расти число киберпреступлений, хотя и более медленными темпами, чем в прошлые годы, заявил глава МВД Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, примерно третью часть таких преступлений составляют хищения.

У нас продолжает увеличиваться количество киберпреступлений. Да, не такими темпами, потому что несколько лет назад эти темпы просто в геометрической прогрессии возрастали. Сейчас эти темпы резко снизились, — сказал министр.

Он добавил, что для профилактики таких преступлений важно вести разъяснительную работу, рассказывая россиянам, как реагировать на действия злоумышленников. Особое внимание необходимо уделить пенсионерам, отметил глава ведомства. По его словам, эта категория граждан является наиболее уязвимой, поскольку легче других поддается на уловки мошенников.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества киберпреступников в пользу пострадавших от их действий лиц. Автором инициативы выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он отметил, что вернуть или отследить движение похищенных киберпреступниками денег раньше было практически невозможно, они сразу же рассеивались по подставным счетам. Принятый законопроект, по его словам, может в корне изменить ситуацию.