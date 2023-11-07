В МВД рассказали, где в России следует ждать попыток дестабилизации МВД: попытки дестабилизации могут предприниматься в любых регионах России

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Владимир Колокольцев

Современные условия указывают, что попытки дестабилизировать ситуацию в стране могут предприниматься в любых регионах России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. В связи с этим министр призвал сотрудников сделать упор на мониторинг в Сети и оперативную обработку особо значимой информации.

Здесь требуется системный подход и закрепление конкретных должностных лиц, отвечающих за данное направление. Мы видим, сколько появляется информационных вбросов, ложных сведений провокационного характера — все это нужно внимательно изучать и адекватно реагировать. В нынешних реалиях попытки дестабилизировать ситуацию могут предприниматься в любом регионе, — подчеркнул Колокольцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что российское общество хотят дестабилизировать и расколоть извне. По его словам, для этого используются изощренные технологии психологической и информационной агрессии, а также ложь и провокации.

Одним из примеров таких попыток в МИД России назвали беспорядки в аэропорту Махачкалы. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что произошедшее в Дагестане является следствием спланированной и осуществленной извне провокации, реализованной украинскими русофобами.