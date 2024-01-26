В МВД придумали, как отвадить водителей скрывать номерные знаки МВД предложило лишать водительских прав за устройства для сокрытия номера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителей предложили лишать прав за применение устройств для сокрытия номерных знаков, соответствующие поправки в КоАП разработало МВД, сообщила пресс-служба ведомства. В случае одобрения инициативы нарушителям будет грозить лишение водительских прав на срок до полутора лет с конфискацией данных приспособлений.

Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, — сообщили в МВД.

Поправки также предусматривают введение административной ответственности за повторную езду без номеров. Таких злостных нарушителей предложили лишать прав на срок от года до полутора лет.

В МВД пояснили, что использование водителями «обманок» на номерах затрудняет либо вовсе исключает возможность идентификации владельца машины. Кроме того, это препятствует фиксации нарушений дорожными камерами, что повышает риски аварийных ситуаций.

Ранее водителей предупредили, что камеры научились следить за соблюдением правил проезда трамвайных остановок. Так, если водитель не пропустит пассажира при выходе из трамвая и это зафиксирует камера, то штраф составит 1500 рублей.