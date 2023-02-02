В МВД пообещали вернуть деньги за неоформленные загранпаспорта В МВД опровергли данные о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта нового образца

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Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации

МВД России опровергло распространенную информацию о том, что в связи с приостановкой выдачи загранпаспортов нового образца при повторной подаче заявления на оформление документа сроком действия пять лет не будет возвращена ранее оплаченная госпошлина, сообщает ТАСС. Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что паспорт без носителя электронной информации можно получит «в кратчайшие сроки».

Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги, — сказала Волк.

На сайте госуслуг ранее появилась информация, что со 2 февраля выдача биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет в России будет приостановлена. Ограничения связаны с проблемами на Московской печатной фабрике АО «Гознак». Выдача паспортов будет возобновлена ко второй половине марта 2023 года. При необходимости выехать за границу следует подать заявление на оформление загранпаспорта старого образца, срок его действия составляет пять лет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что не видит проблем из-за приостановки выдачи десятилетних загранпаспортов нового образца с чипами. По его мнению, это связано с техническими сложностями. Представитель Кремля призвал россиян быть проще и чаще использовать гражданские паспорта