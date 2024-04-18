В МВД опровергли слухи о массовых хищениях в подтопленных регионах

Появившаяся в СМИ информация о многочисленных фактах хищения имущества в подтопленных регионах не соответствует действительности, заявила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Речь идет о Курганской и Томской областях.

В настоящее время в Томской области подобные случаи не зарегистрированы. В Курганской области в полицию поступило два сообщения о кражах, из которых подтвердилось одно. Подозреваемый в хищении из домовладения на подтопленной территории в Притобольном округе задержан и по решению суда заключен под стражу на два месяца, — говорится в сообщении.

По данным Волк, других подобных обращений в подтопленных регионах не было. Представитель МВД попросила граждан, которые располагают информацией о подобных случаях, обращаться по телефонам 02, 102, 112 с указанием адреса, перечня имущества и примет возможных злоумышленников.

Ранее жители Кургана и Томска сообщили, что мародеры начали орудовать в пострадавших домах затопленных частей этих городов. По словам одного из собеседников, некоторые люди отказались эвакуироваться, опасаясь, что их жилища ограбят. Один из местных жителей даже подрался со злоумышленниками, когда они проникли в его дом. Вычислить их по камерам не удавалось из-за отсутствия электричества, добавила другая собеседница.