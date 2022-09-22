МВД России опровергло информацию из соцсетей об «указе», согласно которому полицейские якобы должны будут останавливать машины с мужчинами за рулем и направлять их к «представителям военных комиссариатов». Скан «указа» в ведомстве считают фейковым, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными, — подчеркивается в сообщении.
Так в ведомстве отреагировали на появление фейкового «указания», согласно которому, полицейским якобы поручили «производить остановку легковых транспортных средств под управлением граждан мужского пола». Всех их якобы следует направлять в военные комиссариаты.
В МВД еще раз призвали СМИ и пользователей интернета использовать лишь официальную информацию.