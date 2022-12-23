В МВД назвали условия получения паспорта РФ для жителей новых регионов Жителям новых регионов России для получения российского паспорта надо принять присягу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут получить российский паспорт без заявления на гражданство. Однако им необходимо принять присягу, пройти дактилоскопию и фотографирование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Агентство отмечает, что принятие присяги для получения паспорта является обязательной процедурой.

В случае отказа заявителя от принесения присяги гражданина Российской Федерации паспорт не выдается, — пояснили в главке.

При этом предусмотрены исключения. Они касаются подростков до 14 лет, недееспособных и тех, кто не может вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или произнести текст присяги гражданина РФ и самостоятельно подписать его.

Также для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предусмотрена обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование. Отказ от процедур, как и в случае с присягой, лишает человека права на российский паспорт.

Ранее правительство России установило порядок расчета прожиточного минимума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий документ опубликовало Минтруда, указав, что для расчетов применяются соответствующие коэффициенты региональный дифференциации. Так, для ДНР и ЛНР в 2023 году прожиточный минимум составит 11 213 рублей на душу населения.